Manfrediana manca un milione all’appello

La biblioteca Manfrediana di Faenza ha ricevuto l’approvazione tecnica per il progetto di recupero dei locali al pian terreno, danneggiati dall’alluvione di maggio 2023. Rimane ancora da coprire un milione di euro per completare l’intervento. L’iter procede, ma le risorse finanziarie necessarie sono ancora da reperire per avviare definitivamente la fase di ristrutturazione.

Una mera approvazione in linea tecnica, del progetto di fattibilità relativo al recupero dei locali al pian terreno della biblioteca Manfrediana (in via Manfredi 14, a Faenza), pesantemente alluvionata a maggio del 2023. Si tratta del secondo stralcio di opere che l’amministrazione comunale faentina ha approvato nei giorni scorsi. Il primo stralcio, approvato a novembre del 2025, riguardava il recupero del cortile interno e la realizzazione del nuovo solaio. In particolare a piano terra si prevede il ripristino di un collegamento interno con caratteristiche più "razionali e funzionali" per consentire anche al pubblico l’accesso alle sale alluvionate su via Manfredi dall’interno della biblioteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

