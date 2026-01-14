Succede nelle città e anche nei piccoli paesi dove, probabilmente, il vuoto si sente ancora di più. I cartelli con la scritta affittasi in bella evidenza, spopolano, sintomo di un commercio che è cambiato radicalmente (lo shopping online ha fatto tante "vittime"), e, inevitabilmente, di attività ormai sparite o quasi. Ma se l’occhio è allenato a leggere "affittasi", ha destato almeno un po’ di curiosità un annuncio che è apparso, proprio vicino al cartello "affittasi", in una vetrina di un fondo che cerca un nuovo proprietario a Torrita di Siena. Si legge quanto segue: "In questo paese manca un calzolaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’appello lasciato sulla vetrina: "Nel paese manca un calzolaio..."

Leggi anche: Ernest Queralt muore tagliandosi l’addome sulla vetrina di un negozio: tragedia nel calcio a 5

Leggi anche: Anche sulla birra ridurre le accise: l’appello di “Assobirra” in difesa di una bevanda che fa bene al paese

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

AIUTATEMI A CONDIVIDERE IL SUO APPELLO Billy è stato segnalato in mezzo al nulla,lasciato al suo destino come una scarpa vecchia. Sta soffrendo moltissimo il box è un cane che vive per le persone,cerca continuamente coccole e abbracci. Va d accord - facebook.com facebook