palestra comunale a corto di fondi manca un milione e mezzo di euro

La palestra comunale a servizio della scuola media ‘Bacci’ è in difficoltà a causa di un deficit di un milione e mezzo di euro. La situazione, lunga e complessa, richiede ancora tempo per trovare una soluzione, come confermato dal sindaco Gionata Calcinari in risposta a un’interrogazione del consigliere Mirco Romanelli.

E' una storia lunga quella della palestra comunale a servizio della scuola media 'Bacci' (si trova proprio di fianco al costruendo nuovo complesso scolastico dove è prevista una piccola palestra per la primaria) e, stando a quanto risposto dal sindaco Gionata Calcinari alla richiesta di informazioni del consigliere di Progetto Democratico, Mirco Romanelli, sullo stato del manufatto si arriverà sì, a una felice conclusione, ma bisogna pazientare ancora un po'. E soprattutto, bisogna ottenere dall'Ufficio Speciale Ricostruzione 1,6 milioni di euro, la cifra mancante per coprire i costi della demolizione e ricostruzione dell'unico impianto sportivo pubblico del capoluogo (la palestra Mirella è funzionale per il 'Tarantelli').

