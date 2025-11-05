Maltempo in arrivo | piogge vento e temperature in calo sull’Italia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Anteprima: Dopo settimane di clima stabile, una perturbazione atlantica porterà un deciso cambiamento del tempo su gran parte del Paese. Attese piogge diffuse, venti forti e un generale calo termico, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Il ritorno dell’autunno. Nei prossimi giorni l’Italia tornerà a fare i conti con il maltempo tipicamente autunnale. Una vasta area di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico investirà prima le regioni settentrionali, per poi estendersi al Centro e infine al Sud entro il weekend. Le prime piogge sono attese già tra giovedì e venerdì al Nord, con rovesci intensi su Liguria, Lombardia e Veneto, e neve sulle Alpi oltre i 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
RTP Messina. . In vista dell'arrivo dell'inverno che inevitabilmente porterà piogge e maltempo, il Comune cerca di correre ai ripari per mettere in sicurezza alcuni versanti collinari a rischio frane. Si tratta di situazioni che hanno già creato pericoli per la pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Buonasera a tutti. L’inizio della prossima settimana ci porterà un moderato calo termico associato a una massa d’aria di origine nord-atlantica che favorirà la genesi di una bassa pressione sul Tirreno centro-settentrionale, con nuovo maltempo in arrivo. Quest - X Vai su X
Maltempo, in arrivo il ciclone di Halloween: le regioni a rischio tra temporali e venti forti - Halloween all’insegna del maltempo: raffiche, piogge abbondanti e mareggiate nelle regioni più a rischio. Da notizie.it
Previsioni Meteo: Maltempo in Arrivo con Piogge Torrenziali e Venti Forti - Una nuova perturbazione atlantica sta per interessare l'Italia, causando maltempo con piogge abbondanti e venti impetuosi. Secondo notizie.it
Temporali e forti raffiche di vento, scatta l’allerta maltempo in 8 regioni - Maltempo giovedì 30 ottobre: otto regioni in allerta gialla per temporali, vento e rischio idrogeologico. Lo riporta blitzquotidiano.it