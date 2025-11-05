ABBONATI A DAYITALIANEWS Anteprima: Dopo settimane di clima stabile, una perturbazione atlantica porterà un deciso cambiamento del tempo su gran parte del Paese. Attese piogge diffuse, venti forti e un generale calo termico, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Il ritorno dell’autunno. Nei prossimi giorni l’Italia tornerà a fare i conti con il maltempo tipicamente autunnale. Una vasta area di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico investirà prima le regioni settentrionali, per poi estendersi al Centro e infine al Sud entro il weekend. Le prime piogge sono attese già tra giovedì e venerdì al Nord, con rovesci intensi su Liguria, Lombardia e Veneto, e neve sulle Alpi oltre i 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maltempo in arrivo: piogge, vento e temperature in calo sull’Italia