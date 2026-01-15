Malen alla Roma | Koopmeiners indirizza la scelta

La decisione di Donyell Malen di unirsi alla Roma è stata influenzata da una conversazione telefonica concisa e mirata. Questa telefonata, avvenuta in serata, ha chiarito le intenzioni del giocatore e ha contribuito a indirizzare la sua scelta, risultando determinante nel percorso che ha portato il calciatore a vestire la maglia giallorossa.

C’è una telefonata, breve e risolutiva, dietro la scelta di Donyell Malen di legarsi alla Roma. Una chiamata serale, diretta, senza giri di parole. Dall’altra parte del telefono Gian Piero Gasperini, che in pochi minuti chiarisce ruolo, aspettative e centralità tecnica. È lì che l’operazione prende definitivamente forma, trasformandosi da ipotesi di mercato a scelta convinta. Il sì di Malen non arriva per inerzia né per mancanza di alternative. Arriva perché il progetto giallorosso gli offre ciò che stava cercando da tempo: continuità, responsabilità e una collocazione offensiva chiara. I consigli “olandesi” prima della decisione finale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Malen alla Roma: Koopmeiners indirizza la scelta Leggi anche: Roma, svolta in attacco: stop all’attesa per Zirkzee, scelta fatta su Malen Leggi anche: Malen Roma: l’attaccante accostato alla Juventus è atterrato in Italia. Inizia la sua avventura in giallorosso – FOTO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, retroscena Malen: i consigli di Koopmeiners e De Roon prima del sì - Emergono nuovi dettagli sul percorso che ha portato Donyell Malen a diventare un nuovo giocatore della Roma. tuttojuve.com

Roma, Arena porta nuova luce: in arrivo Vaz e Malen, Baldanzi da De Rossi. Il punto sul mercato - facebook.com facebook

#Roma, #Arena porta nuova luce: in arrivo Vaz e #Malen, #Baldanzi da De Rossi. Il punto sul mercato x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.