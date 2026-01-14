Roma svolta in attacco | stop all’attesa per Zirkzee scelta fatta su Malen

Roma ha annunciato ufficialmente la fine del toto mercato in attacco, optando per Malen al posto di Zirkzee. La società ha deciso di accelerare le operazioni, chiudendo una trattativa rimasta in sospeso e puntando con decisione su un nuovo profilo. Questa scelta segna un cambio di rotta importante per la rosa, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco nel prosieguo della stagione.

La Roma ha smesso di aspettare. Nel mercato invernale, a Trigoria è maturata una scelta netta: chiudere una porta rimasta troppo a lungo socchiusa e aprirne un’altra con decisione. Il cambio di rotta sull’attacco racconta una strategia precisa, figlia del tempo che stringe e della necessità di consegnare subito soluzioni concrete all’allenatore. Fine dell’attesa: la Roma gira pagina. Per settimane il nome di Joshua Zirkzee è rimasto sul tavolo. Un’ipotesi affascinante, ma sempre più complicata. Nel fine settimana è arrivata la comunicazione definitiva: la Roma non poteva più permettersi di aspettare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

