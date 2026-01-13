La santa alleanza tra mafia ' ndrangheta e camorra per conquistare Milano | condannato boss palermitano
Il gup di Milano ha condannato 62 degli 80 imputati nel procedimento Hydra, che riguarda un presunto sistema mafioso in Lombardia. L’indagine ha evidenziato un’alleanza tra esponenti di ‘ndrangheta, camorra e mafia palermitana, operante tra Milano e Varese. Il processo ha messo in luce le dinamiche di una collaborazione criminale finalizzata all’espansione e al controllo del territorio nel Nord Italia.
Il gup di Milano Emanuele Mancini ha condannato 62 degli 80 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nell'ambito procedimento Hydra sul cosiddetto "Sistema mafioso lombardo" che vedrebbe l'esistenza di un'alleanza in provincia di Milano e Varese tra esponenti al Nord di 'ndrangheta, camorra e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Mafia in Lombardia: il pentito "Scarface" svela l'alleanza tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra
Leggi anche: Hydra, il patto criminale fra Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra per conquistare la Lombardia: chiesti 570 anni di carcere per boss e capiclan
La santa alleanza tra mafia, 'ndrangheta e camorra per conquistare Milano: condannato boss palermitano.
'Alleanza tra le mafie in Lombardia', cinque secoli di condanne al maxi-processo Hydra - Le prime 62 sentenze con il rito abbreviato nell'aula del carcere di Opera: altri 45 imputati proseguiranno nel dibattimento ... rainews.it
Alleanza tra mafie in Lombardia: 62 condanne e 45 imputati ancora a processo - Il gup di Milano Emanuele Mancini ha condannato con rito abbreviato 62 imputati a pene fino a 16 anni di reclusione e ne ha mandati a processo 45 nel maxi procedimento a carico di 145 persone, ... reggiotv.it
143 imputati, 24 udienze e l’ipotesi di un’alleanza tra mafia, camorra e ’ndrangheta - Martedì mattina a Milano è iniziato un grosso processo contro 143 persone accusate a vario titolo di essere coinvolte in attività di vari gruppi della criminalità organizzata italiana in Lombardia: in ... ilpost.it
Ecco, qui, su Il Riformista, Il Riformista, tutto quel che è importante sapere dei rapporti tra #Venezuela e #Iran: "Maduro non c’è più. Così si sgretola l’asse del terrorismo". Buona lettura! La santa alleanza fra jihadismo e chavismo contro #Usa e #Israele si sta s - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.