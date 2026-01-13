La santa alleanza tra mafia ' ndrangheta e camorra per conquistare Milano | condannato boss palermitano

Il gup di Milano ha condannato 62 degli 80 imputati nel procedimento Hydra, che riguarda un presunto sistema mafioso in Lombardia. L’indagine ha evidenziato un’alleanza tra esponenti di ‘ndrangheta, camorra e mafia palermitana, operante tra Milano e Varese. Il processo ha messo in luce le dinamiche di una collaborazione criminale finalizzata all’espansione e al controllo del territorio nel Nord Italia.

Alleanza tra mafie in Lombardia: 62 condanne e 45 imputati ancora a processo - Il gup di Milano Emanuele Mancini ha condannato con rito abbreviato 62 imputati a pene fino a 16 anni di reclusione e ne ha mandati a processo 45 nel maxi procedimento a carico di 145 persone

143 imputati, 24 udienze e l'ipotesi di un'alleanza tra mafia, camorra e 'ndrangheta - Martedì mattina a Milano è iniziato un grosso processo contro 143 persone accusate a vario titolo di essere coinvolte in attività di vari gruppi della criminalità organizzata italiana in Lombardia

