Mafia di Porta Nuova chiesta la condanna di sedici tra boss e gregari

Chiesta la condanna di 16 tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova, coinvolti nel blitz con il quale lo scorso febbraio i carabinieri arrestarono ben 180 persone. Gli imputati, a cominciare da Francolino Spadaro, figlio di Tommaso, storico capo della famiglia della mafiosa della Kalsa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Costanzo Della Porta Questo disegno di legge individua principi sul conflitto d’interesse all’interno della Commissione bicamerale antimafia per garantirne la trasparenza e per rafforzarla. Non si tratta di usare due pesi e due misure ma di garantire l’imparzi - facebook.com Vai su Facebook

Mafia e pizzo, alla sbarra altri 16 tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova https://ift.tt/8tGuQW5 - X Vai su X

Tommaso Natale, Brancaccio e Porta Nuova: mafia e droga, 27 condanne - PALERMO – Ventisette condanne e due assoluzioni al processo di appello sul cartello della droga che univa tre mandamenti mafiosi: Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio. Si legge su livesicilia.it

Il boss, il messaggio e il pizzo. La ristoratrice: “Non è stato Di Giovanni” - Sotto processo c’è anche Giuseppe Auteri, che del mandamento sarebbe stato il reggente durante il periodo di latitanza. livesicilia.it scrive

Perché la mafia ha minacciato la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini? La nuova puntata di Direct - Non sappiamo perché la mafia, o chi per lei, ce l’abbia con la nostra giornalista Giorgia Venturini. Si legge su fanpage.it