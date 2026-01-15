Nella zona di Ghedi, in provincia di Brescia, si è verificato un episodio di sequestro ai danni di una madre e di suo figlio, avvenuto per motivi di estorsione. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei responsabili, garantendo così la sicurezza delle persone coinvolte. L'evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza nella comunità locale e sull’importanza di un’efficace risposta alle situazioni di emergenza.

Ghedi (Brescia), 15 gennaio 2026 – Momenti di paura nella Bassa bresciana per madre e figlio, che sono stati rapiti da una banda di malviventi. Il sequestro di madre e figlio a scopo di estorsione si è consumato tra le province di Brescia e Mantova e vede come protagonisti diversi cittadini di origini indiane giunti nella zona di confine tra le due province lombarde anni fa per motivi di lavoro. Dal Mantovano. Vittime e carnefici sono accomunati dalla stessa nazionalità. I rapitori, che hanno 28, 29 e 26 anni e che vivono nel Mantovano, sono accusati di violenza, intimidazioni e porto abusivo di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Madre e figlio sequestrati a Ghedi a scopo di estorsione: arrestati i tre della banda

