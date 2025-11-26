Rapimento nel Napoletano a scopo di estorsione | preso gli ultimi due componente della banda
Tempo di lettura: 2 minuti Era composto da tre persone il commando che l’8 aprile 2025, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, rapì a scopo estorsione – venne chiesto un milione e mezzo di euro di riscatto mai pagato – il 15enne, figlio di un imprenditore titolare di un autolavaggio: dopo l’arresto di un primo componente del gruppo, Amaral Pacheco De Oliveira, il giorno stesso del rapimento, oggi la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, coordinate dalla Dda (pm Henry John Woodcock), hanno arrestato altre due persone, chiudendo il cerchio sulla vicenda. Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine, ritenuta legata alla camorra, e del cugino a cui gli inquirenti contestano, in concorso, il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
