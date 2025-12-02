17enne rapito a Vittoria svolta nelle indagini | tre persone arrestate per sequestro di persona a scopo di estorsione

Un rapimento a scopo di estorsione che aveva scosso la comunità del Ragusano, e che oggi, a distanza di poco più di due mesi, vede i primi sviluppi giudiziari. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, accusate di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un 17enne di Vittoria lo scorso settembre. La vicenda risale alla tarda serata di giovedì 25 settembre: un diciassettenne figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona, si trovava in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria con un gruppo di amici. Secondo quanto ricostruito dai testimoni, due sconosciuti, con il volto coperto e armati di pistola, sono arrivati a bordo di una Panda nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 17enne rapito a Vittoria, svolta nelle indagini: tre persone arrestate per sequestro di persona a scopo di estorsione

