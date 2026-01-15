Macron | sotto tiro di Moscariarmiamoci

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia si trova sotto minaccia di attacchi da parte della Russia, sottolineando l'importanza di rafforzare le difese militari. Durante una visita alla base di Istres, ha evidenziato la necessità di riarmarsi per garantire la sicurezza nazionale e rispondere alle tensioni geopolitiche attuali. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra Mosca e l’Europa.

