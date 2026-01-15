Macron avverte | Siamo a portata di tiro dalla Russia noi europei dobbiamo dotarci di nuove armi

Emmanuel Macron ha evidenziato la vicinanza delle minacce esterne all’Europa, affermando che il continente si trova “a portata di tiro” dalla Russia. In un intervento davanti alle truppe a Istres, il presidente francese ha sottolineato l’importanza di rafforzare le difese europee dotandosi di nuove armi, per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.

Macron avverte: "Siamo a portata di tiro dalla Russia, noi europei dobbiamo dotarci di nuove armi" - "Noi siamo a portata di tiro" della Russia, ha avvertito oggi Emmanuel Macron parlando davanti alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia. gazzettadelsud.it

A Parigi Emmanuel Macron critica gli Usa e avverte sulle tensioni facebook

#Macron denuncia una #crisi dell’ordine internazionale, segnata dal ritorno della legge del più forte e da una “tentazione di spartizione del mondo”; gli #USA, pur restando centrali, si allontanano dagli alleati e dalle regole comuni x.com

