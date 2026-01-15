Macron avverte la Ue | Siamo a portata di tiro della Russia Servono le nuove armi Primi soldati francesi in Groenlandia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l’importanza di rafforzare le capacità militari dell’Europa, affermando che la Russia rappresenta una minaccia vicina. Durante una visita a Istres, ha evidenziato la necessità di dotarsi di nuove armi per mantenere la credibilità e la sicurezza del continente. Nel contesto internazionale, la presenza di soldati francesi in Groenlandia evidenzia l’attenzione crescente verso le sfide geopolitiche attuali.

Roma, 15 gennaio 2026 - Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita alla base aerea strategica di Istres, Marsiglia, parlando alle sue truppe ha lanciato un appello all'Europa: "Noi siamo a portata di tiro" della Russia, quindi secondo il numero uno dell'Eliseo, citando citando il missile Oreshnik utilizzato dalla Russia nelle ultime settimane, ha sottolineato: "Se vogliamo restare credibili dobbiamo, noi europei, e in particolare noi francesi, dotarci di queste nuove armi che cambieranno la situazione a breve termine". Macron: "Due terzi dell'intelligence per l'Ucraina è francese". Parigi, ha ricordato Macron, è in prima linea negli aiuti all'Ucraina, fornendo "due terzi" delle "capacità di intelligence" necessarie nel suo conflitto con la Russia, sostituendosi ai servizi Usa.

