Il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l’importanza di rafforzare le capacità militari dell’Europa, affermando che la Russia rappresenta una minaccia vicina. Durante una visita a Istres, ha evidenziato la necessità di dotarsi di nuove armi per mantenere la credibilità e la sicurezza del continente. Nel contesto internazionale, la presenza di soldati francesi in Groenlandia evidenzia l’attenzione crescente verso le sfide geopolitiche attuali.

Roma, 15 gennaio 2026 - Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita alla base aerea strategica di Istres, Marsiglia, parlando alle sue truppe ha lanciato un appello all'Europa: "Noi siamo a portata di tiro" della Russia, quindi secondo il numero uno dell'Eliseo, citando citando il missile Oreshnik utilizzato dalla Russia nelle ultime settimane, ha sottolineato: "Se vogliamo restare credibili dobbiamo, noi europei, e in particolare noi francesi, dotarci di queste nuove armi che cambieranno la situazione a breve termine". Macron: “Due terzi dell’intelligence per l’Ucraina è francese”. Parigi, ha ricordato Macron, è in prima linea negli aiuti all'Ucraina, fornendo "due terzi" delle "capacità di intelligence" necessarie nel suo conflitto con la Russia, sostituendosi ai servizi Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

