Groenlandia Mosca | Nato militarizza l’Artico con l’alibi delle minacce da Russia e Cina Sbarcati i primi militari francesi

Le tensioni nell’Artico si intensificano, con la presenza crescente di forze militari e dichiarazioni da parte di Russia e Stati Uniti. Recentemente, i primi militari francesi sono approdati in Groenlandia, mentre Mosca esprime preoccupazione per le attività nelle alte latitudini. Questa evoluzione evidenzia un’area strategica sempre più sotto attenzione, con implicazioni geopolitiche che richiedono monitoraggio e analisi continue.

I primi militari francesi sono sbarcati in Groenlandia, dopo le minacce degli Stati Uniti, mentre la Russia lancia l’avviso: “La situazione che si sta sviluppando alle alte latitudini è per noi motivo di massima preoccupazione”. E’ la risposta dell’Ambasciata di Mosca in Belgio a una domanda del quotidiano russo Izvestia sulle scelte della Nato in Groenlandia e nell’Artico. “Invece di un lavoro costruttivo all’interno delle istituzioni specializzate esistenti, in primo luogo il Consiglio Artico, la Nato ha intrapreso un percorso di militarizzazione accelerata del Nord, aumentando la sua presenza militare con il falso pretesto di una crescente minaccia da parte di Mosca e Pechino”, si legge nel commento, ripreso dall’ufficio stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Mosca: “Nato militarizza l’Artico con l’alibi delle minacce da Russia e Cina”. Sbarcati i primi militari francesi Leggi anche: Groenlandia, sono arrivati anche i militari francesi. Mosca: molto preoccupati dalle mosse Nato Leggi anche: Artico, la Nato si mobilita contro Russia e Cina: “Minacce aumentano, servono risposte” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Perché la Groenlandia conta per Trump: Artico, America First, competizione globale con Russia e Cina. Groenlandia, Mosca: “Grave preoccupazione per l’invio delle truppe Nato” - "La situazione che si sta delineando alle alte latitudini è per noi motivo di grave preoccupazione". lapresse.it

Groenlandia, Paesi Ue inviano soldati. Mosca: "Preoccupati per attività Nato" - essendo la Groenlandia parte del Regno di Danimarca, membro dell'Alleanza - tg24.sky.it

Groenlandia, sono arrivati anche i militari francesi. Mosca: molto preoccupati dalle mosse Nato - Trump insiste: “L'isola serve agli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale”. msn.com

Nel frattempo il segretario generale del Consiglio d’Europa Berset ribadisce che «spetta al popolo della Groenlandia e al popolo danese decidere del proprio futuro», mentre Mosca si dice preoccupata facebook

Groenlandia, spunta l'ipotesi di una missione Nato per difenderla da Russia e Cina: il Telegraph scrive di trattative del governo britannico con Berlino e Parigi. Fonti alleate: nessuna attività di Mosca o Pechino. I partiti locali chiedono rispetto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.