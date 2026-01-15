Machado e Rodríguez si contendono le attenzioni di Trump

Machado e Rodríguez attirano l'attenzione di Trump in un contesto di attenzione internazionale. Recentemente, María Corina Machado si è recata alla Casa Bianca, portando con sé un riconoscimento simbolico: la medaglia d’oro del Nobel per la pace. Questa visita segna un momento significativo nelle dinamiche politiche e diplomatiche, evidenziando l’interesse delle figure coinvolte nel contesto globale e nelle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti.

La leader dell'opposizione si presenta alla Casa Bianca con la medaglia d'oro del Nobel per la pace appena vinto. Ma il presidente degli Stati Uniti, per ora, è contento dell'obbediente Delcy che ha dimenticato Maduro, liberato i primi prigionieri politici e consegnato a Washington il suo petrolio Come annunciato, María Corina Machado si è presentata alla Casa Bianca con un dono ambito da Donald Trump: la medaglia d'oro del Nobel per la pace, appena vinto dalla leader dell'opposizione venezuelana, insieme a una placca in cui si riconosce l'impegno del presidente americano per la libertà del Venezuela.

Pare ottimo il rapporto tra la presidente del #Venezuela #Rodriguez e #Trump che oggi vedrà la premio Nobel #Machado a pranzo alla Casa Bianca.L'aveva messa da parte subito dopo avere defenestrato Maduro e ha definito la vicevRodriguez grande perso x.com

La telefonata di Meloni a Machado viene letta da Caracas come un atto ostile. Il riconoscimento del governo Rodríguez scioglie l’ultimo nodo - facebook.com facebook

