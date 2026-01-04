Più Rodriguez che Machado | i calcoli di Trump per gestire il futuro del Venezuela

Le strategie di Donald Trump per il futuro del Venezuela si concentrano su calcoli politici e diplomatici, con un’attenzione particolare alle figure chiave del paese. Tra queste, la vice presidente Delcy Rodriguez assume un ruolo centrale rispetto a leader dell’opposizione come Maria Corina Machado. Questa analisi si propone di chiarire le dinamiche in atto, evidenziando le differenti posizioni e le possibili implicazioni per la stabilità venezuelana.

Più Delcy Rodriguez, vice del catturato presidente Nicolas Maduro, che Maria Corina Machado, capa dell’opposizione e Premio Nobel per la Pace. Donald Trump, parlando da Mar-a-Lago circa l’operazione che ha decapitato il regime di Caracas, ha sorprendentemente tagliato la strada alla leader di destra conservatrice indicata da molti sostenitori degli Usa come figura-chiave per una transizione di potere in Venezuela. Machado, dice Trump, “non ha il sostegno e il rispetto del Paese”, ha detto. “Sarebbe molto difficile per lei essere leader del Venezuela”, ha aggiunto dopo una conferenza stampa in cui ha parlato della volontà Usa di “governare” il Venezuela, pur senza presenza di truppe sul terreno dopo il raid mordi e fuggi contro Caracas. 🔗 Leggi su It.insideover.com

