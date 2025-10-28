Rita De Crescenzo suo padre è il cantante Eduardo De Crescenzo? Ecco la verità

Negli ultimi anni Rita De Crescenzo è diventata una delle figure più discusse del web italiano. Amatissima e criticata allo stesso tempo, la tiktoker napoletana è riuscita a trasformare la propria vita in un fenomeno mediatico, tra balli, frasi diventate virali e un seguito che supera il milione di fan. Tuttavia, la sua notorietà ha dato origine anche a diverse dicerie, tra cui una in particolare: quella secondo cui il celebre artista Eduardo De Crescenzo sarebbe suo padre. Ma è vero? Scopriamo tutto sulla tiktoker. View this post on Instagram A post shared by Rita decrescenzo (@decrescenzo.r) Il padre di Rita De Crescenzo è Eduardo De Crescenzo? Tutto sulla nota tiktoker. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rita De Crescenzo, suo padre è il cantante Eduardo De Crescenzo? Ecco la verità

Contenuti che potrebbero interessarti

Rita De Crescenzo a Belve: "Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore ho smesso con la droga" - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta sulla tiktoker Rita De Crescenzo, udienza in tribunale a Sulmona - X Vai su X

Rita De Crescenzo a Belve : «Ho avuto un figlio a 13 anni, ho vissuto 30 anni tra droga e psicofarmaci. Ma nella vita si può cambiare, e io ne sono la prova» - «Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. Si legge su vanityfair.it

La tiktoker Rita De Crescenzo a ‘Belve’: “Stuprata da giovanissima, mi sono drogata per 30 anni” - Una intervista senza sconti, intensa, a tratti drammatica ma anche divertente, con ... Lo riporta msn.com

Rita De Crescenzo: “Sono passata dalle stalle alle stelle” - A “Belve”, parla del sogno di lavorare con De Sica e svela i retroscena sulla parentela con Massimo Ranieri ... Come scrive 105.net