Lutto a Salerno addio all' imprenditore Augusto Strianese

30 ott 2025

Lutto nel mondo dell'imprenditoria campana per la scomparsa di Augusto Strianese, figura di riferimento per l'economia salernitana. Strianese ha ricoperto numerosi e importanti incarichi istituzionali. È stato presidente di Confindustria Salerno dal 1987 al 1991. Successivamente, ha guidato per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

