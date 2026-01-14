Saks in bancarotta | il colosso dei grandi magazzini di lusso ha dichiarato fallimento
Saks Global, azienda leader nel settore dei grandi magazzini di lusso, ha annunciato la dichiarazione di fallimento. La società, proprietaria di marchi come Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, si trova ora in una fase di difficoltà finanziaria. Questa decisione segna un importante cambiamento nel panorama del retail di alta gamma e potrebbe avere ripercussioni sul settore del lusso negli Stati Uniti.
Saks Global, il colosso statunitense proprietario dei grandi magazzini di lusso Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, ha presentato un'istanza di fallimento. Il gruppo ha annunciato di aver avviato una procedura fallimentare volontaria (chapter 11) presso il tribunale fallimentare. 🔗 Leggi su Today.it
Il filing di bancarotta atteso entro metà settimana sposta il focus dalla crisi finanziaria al nodo della leadership. Il successore di Marc Metrick e il presidente Ian Putnam sarebbero in procinto di lasciare la società, mentre si fa strada l’ipotesi Geoffroy van Raemd facebook
