Saks in bancarotta | il colosso dei grandi magazzini di lusso ha dichiarato fallimento

Saks Global, azienda leader nel settore dei grandi magazzini di lusso, ha annunciato la dichiarazione di fallimento. La società, proprietaria di marchi come Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, si trova ora in una fase di difficoltà finanziaria. Questa decisione segna un importante cambiamento nel panorama del retail di alta gamma e potrebbe avere ripercussioni sul settore del lusso negli Stati Uniti.

Saks, i grandi magazzini del lusso newyorkese presentano istanza di fallimento - Il gruppo ha annunciato di aver avviato una procedura fallimentare volontaria (chapter 11) presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti ... msn.com

Saks dichiara fallimento e ricorre al Chapter 11. Quali ripercussioni per il settore lusso? - La storica catena statunitense di grandi magazzini di fascia alta avvia la ristrutturazione sotto tutela fallimentare e nomina un nuovo CEO. money.it

Crisi del lusso e montagne di debiti, il grande magazzino di lusso di New York Saks With Avenue finisce in bancarotta ift.tt/wKAqu0v x.com

Il filing di bancarotta atteso entro metà settimana sposta il focus dalla crisi finanziaria al nodo della leadership. Il successore di Marc Metrick e il presidente Ian Putnam sarebbero in procinto di lasciare la società, mentre si fa strada l’ipotesi Geoffroy van Raemd facebook

