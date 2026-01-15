L’Uomo Gatto tedoforo | Denuncio tutti gli haters per gli insulti

Gabriele Sbattella, conosciuto come Uomo Gatto, è protagonista di una vicenda che ha suscitato ampie discussioni. Dopo aver annunciato di denunciare gli haters per gli insulti ricevuti, la notizia ha suscitato attenzione sia sui media sia nel panorama politico. Questa situazione evidenzia come le dinamiche sui social e la notorietà pubblica possano avere ripercussioni significative sulla vita delle persone coinvolte.

Fermo, 15 gennaio 2026 – È una vera tempesta mediatica che è diventata anche un caso politico quella che si è abbattuta su Gabriele Sbattella, meglio noto come Uomo gatto, il super esperto di musica che ha sbancato Sarabanda. La ‘colpa’ di Gabriele sarebbe quella di aver fatto domanda, insieme alla moglie Elena, per poter essere uno dei tedofori che ha accompagnato per un tratto, nella città di Fermo, fiaccola olimpica. Tutto regolare, ovviamente, c’erano siti internet su cui ci si poteva proporre, nessun criterio particolare, chi voleva si faceva avanti. Il fatto che la scelta sia caduta su Gabriele e Elena ha fatto storcere il naso a chi avrebbe voluto la preziosa e storica fiamma tra le mani di sportivi doc, lui difende a spada tratta la sua scelta e annuncia denunce: “Un clima di odio si è scatenato contro di noi, del tutto ingiustificato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

