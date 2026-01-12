Fenerbahçe su Noa Lang | primi contatti con il Napoli

Il Fenerbahçe ha avviato i primi contatti con il Napoli per il trasferimento di Noa Lang. La trattativa, ancora in fase iniziale, riguarda il possibile trasferimento del calciatore olandese, che sta attirando l'interesse di diverse società. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali negoziazioni tra le parti coinvolte.

Il futuro di Noa Lang torna a intrecciarsi con il mercato internazionale.

