Calciomercato Milan dalla Turchia | Contatti in corso fra Tare e Fenerbahce
Sul calciomercato del Milan, emergono nuove indiscrezioni provenienti dalla Turchia riguardo a possibili contatti tra Tare e il Fenerbahce. In particolare, si riapre la discussione sul trasferimento di Nkunku, con trattative che sembrano essere in corso. Queste novità rappresentano un aggiornamento importante per i tifosi e gli addetti ai lavori, offrendo un quadro più chiaro sulle eventuali mosse di mercato del club rossonero.
Si riapre inaspettatamente di colpo la presunta trattativa tra il Milan e il club turco del Fenerbahce per il trasferimento di Nkunku: le ultime dalla Turchia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
