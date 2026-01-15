Luigi Gasperin l’annuncio del ministro Tajani | È libero ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che Luigi Gasperin è stato liberato e si trova ora nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas. Questo sviluppo rappresenta un passo importante nel quadro delle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela. La notizia conferma il ritorno alla normalità per il cittadino italiano, dopo un periodo di detenzione. La vicenda evidenzia l’importanza del dialogo e dell’impegno diplomatico in situazioni complesse.

La liberazione di Luigi Gasperin segna un passaggio delicato e significativo sul piano diplomatico. L'annuncio è arrivato direttamente dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che attraverso un messaggio pubblico ha confermato l'uscita dal carcere del connazionale e il suo trasferimento nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas. Una comunicazione sobria ma carica di peso politico, che chiude una fase complessa e ne apre un'altra altrettanto sensibile, quella dell'assistenza e della tutela consolare.

