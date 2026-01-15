L’orgoglio del sindaco | La fiamma della passione Un modo per sentirsi uniti

Il sindaco di Pavia, Michele Lissia, ha descritto la fiamma olimpica di Milano-Cortina come un simbolo di pace e unità tra i popoli. Nel suo discorso in occasione di San Siro, ha sottolineato l’importanza di questa presenza come espressione di passione condivisa e di integrazione. Giovedì prossimo, la fiamma arriverà nella provincia di Pavia, portando con sé un messaggio di speranza e collaborazione.

"Un simbolo potente di pace e di incontro tra popoli". Il sindaco di Pavia, Michele Lissia, nel discorso pronunciato il giorno di San Siro aveva definito così la fiamma olimpica di Milano-Cortina che giovedì prossimo arriverà in provincia di Pavia. "Il grande viaggio di Milano Cortina 2026 - dice il primo cittadino - è una magnifica opportunità di mostrare la bellezza dell'Italia e della nostra città al mondo intero: l'unicità dei nostri territori e paesaggi, la cultura, la passione, l'eleganza, lo stile, il talento e la nostra ospitalità, la diversità delle tradizioni e allo stesso tempo il rispetto per gli altri".

È con "profondo orgoglio" che l’amministrazione accoglie la notizia. Parlano sindaco e assessore allo sport facebook

