Orgoglio siciliano | lo Stop del Viaggio della Fiamma Olimpica nello stabilimento Sibeg

Oggi, 18 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa nello stabilimento Sibeg di Catania, simbolo dell’eccellenza siciliana. Un momento di grande orgoglio per l’isola, che si unisce alla celebrazione di questi Giochi Olimpici. Un’occasione speciale per valorizzare la tradizione e l’innovazione di una delle realtà più significative della Sicilia.

Oggi – giovedì 18 dicembre – il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa nello stabilimento di Sibeg a Catania, cuore pulsante della produzione Coca-Cola sull'isola. In questa occasione, un gruppo di dipendenti Sibeg hanno corso come tedofori, portando la Fiamma Olimpica nello stabilimento, in una celebrazione che unisce sport, comunità e orgoglio aziendale. Questa tappa rappresenta un riconoscimento del ruolo strategico di Sibeg per l'economia siciliana: dal 1960 l'azienda imbottiglia e distribuisce i prodotti Coca-Cola sull'isola, generando valore e occupazione con oltre 415 dipendenti, un indotto di 2.

