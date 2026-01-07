Ravenna saluta la fiamma delle Olimpiadi in centinaia in piazza Il sindaco | Grande orgoglio per la città

A Ravenna si è conclusa la tappa della fiaccola delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con una partecipazione numerosa in piazza. Il passaggio della torcia ha suscitato emozioni tra cittadini e autorità, sottolineando il valore di questo momento di condivisione. Il sindaco ha espresso orgoglio per il coinvolgimento della comunità, rendendo questa giornata un ricordo importante per la città.

Selfie, applausi e tanta emozione per il passaggio della fiaccola olimpica. Un grande momento di festa si è vissuto oggi a Ravenna con la trentunesima tappa del viaggio della torcia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che stamattina era giunta a Cervia. Diverse centinaia di ravennati erano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

