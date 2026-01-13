LIVE Sci alpino Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | guida Casse Paris non forza

Segui in diretta la prova di discesa di Wengen 2026 dello sci alpino. La guida Casse fornisce aggiornamenti sulla gara, mentre Paris opta per un approccio di gestione. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale e non perdere le ultime notizie sugli eventi di oggi, inclusi gli slalom femminili di Flachau alle 17.45 e alle 20.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13:00 Lo svizzero Franjo von Allmen, dopo il pesante ritardo del primo settore, limita i danni e accusa +2.10 da Casse. 12:59 Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle taglia il traguardo in 2:31.83. 12:57 Lo svizzero Justin Murisier chiude ultimo con un ritardo di +5.68. 12:56 Dominik Paris non forza e chiude in 2:32.17, ad oltre due secondi dal compagno di squadra. 12:55 Lo sloveno Miha Hrobat recupera nel finale ed è sesto. 12:54 L’elvetico Stefan Rogentin termina quarto: il suo distacco è di +1:12. 🔗 Leggi su Oasport.it

