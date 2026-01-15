LIVE Sci alpino Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | si comincia alle 11.00 qui non si gareggiava dal 2011
Benvenuti alla diretta della prova di discesa libera femminile a Tarvisio, in programma oggi alle 11.00. Dopo oltre un decennio, la gara torna in questa località, offrendo un’occasione importante per gli appassionati di sci alpino di seguire in tempo reale le performance delle atlete. Restate con noi per aggiornamenti e risultati live di questa prima prova di Coppa del Mondo 2025-2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Tarvisio, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. A meno di un mese dalla discesa olimpica di Cortina, e una settimana dopo le polemiche di Zauchensee per la discesa sprint e l’annullamento del SuperG, la velocità femminile torna protagonista con le prove ufficiali della discesa libera di Tarvisio, dove sulla pista Prampero scattano quattro giorni di attività che culmineranno con la discesa libera di sabato 17, la gara inizierà alle 10:45, e il SuperG di domenica 18, partenza prevista alle 11:15. 🔗 Leggi su Oasport.it
