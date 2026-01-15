LIVE Sci alpino Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Goggia col freno a mano tirato Ortlieb davanti a tutte Nadia Delago stupisce

Segui in tempo reale la prova di discesa femminile di Sci alpino a Tarvisio 2026. Aggiornamenti, risultati e classifiche in diretta, con le prestazioni di Ortlieb e Nadia Delago, e le valutazioni di Goggia. Rimani aggiornato sulle ultime novità della competizione, con tutte le informazioni sui pettorali di partenza e gli orari di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.00: Bella prova anche per la austriaca Wechner, 11ma a 1?85, alle spalle di Pirovano 11.59. Gran tempo per la svizzera Haehlen che si inserisce in ottava posizione a 1?69 dalla testa 11.58: 24mo posto per la canadese Grenier con un ritardo di 3?17 11.57: La svizzera J. Super è 34ma a 3?82 11.55: Discreto finale per l’azzurra Roberta Melesi che è 26ma a 3?31 11.54: 34mo posto per la francese Cerutti a 4?69, ora Melesi 11.53. Non è partita Sara Thaler, l’austriaca Spielberg è 23ma a 3?09 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia col freno a mano tirato. Ortlieb davanti a tutte, Nadia Delago stupisce Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia col freno a mano tirato, Ortlieb davanti a tutte Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia controlla. Weidle in testa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: il meteo non dà tregua, training cancellato; LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: azzurri da non credere, tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali…; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming. LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: si comincia alle 11.00, qui non si gareggiava dal 2011 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12. oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni prima delle gare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. oasport.it

LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin imbattibile nel night event, doppietta USA, Lara Della Mea 11ª. Rivivi la diretta scritta - La diretta scritta del night event di Flachau, per il settimo slalom femminile della Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. eurosport.it

Sci alpino, cancellata la seconda prova di discesa a Wengen: cos’è successo e come cambia il programma - x.com

ALPINO - Oggi a Selva di Cadore lo Sci club Val Fiorentina ha organizzato una prova del Grand Prix Lattebusche per la circoscrizione Belluno Bassa. In programma un gigante. Vittoria dello Sci club Val Biois tra le società, con Sci club Val Fiorentina e SCI CL facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.