LIVE Sci alpino Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | bene Nadia Delago Goggia controlla Weidle in testa

Segui la diretta della prova di discesa femminile a Zauchensee 2026. Aggiornamenti in tempo reale sulle performance di Nadia Delago, Goggia e Weidle, con i rispettivi tempi e posizioni di partenza. Resta informato sugli sviluppi della gara e sui risultati più recenti, per un quadro completo dell’evento in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.29: 27ma posizione per Schilcher con un ritardo di 2"55 13.27: tredicesimo posto per l'austriaca Zegg con un distacco di 1"53 13.25: Buona prova per Schoepf che si inserisce in settima posizione a 1"07 dalla testa 13.24: Buona prova della neozelandese Robinson che in questo weekend si cimenta nelle discipline veloci. Per lei 21mo posto a 2"30 dalla testa 13.21 J. Suter è 22ma con un distacco di 2"45 13.19: 23mo posto per Ming-Nufer a 2"60 13.18: La svizzera Schmitt è 23ma a 2"65 dalla testa 13.17: Sesto posto anche per la francese Gauche con un ritardo di 1"04

