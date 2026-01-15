LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Grassl Rizzo e Memola a caccia del podio

Da oasport.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026, con aggiornamenti sulla prova libera delle coppie. Tra i protagonisti in gara ci sono Grassl, Rizzo e Memola, che si contendono un posto sul podio. Clicca sul link per aggiornare la diretta e rimanere informato sui risultati e le performance più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20.00 15.12: Chiude il primo gruppo Georgii Reshtenko, russo di nascita e ceco di nazionalità. Nato a San Pietroburgo 23 anni fa, è allenato a Irvine (Usa) da Michal Brezina, Adam Solya, Rafael Arutiunian. E’ stato undicesimo nel 2022 ai Mondiali juniores, nel 2023 26mo agli Europei e 34mo ai Mondiali, nel 2024 nono agli Europei e 36mo al Mondiale, lo scorso anno 23mo agli Europei e 31mo ai Mondiali. Quest’anno ha vinto il titolo nazionale ed è stato ottavo alle qualificazioni olimpiche di Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it

live pattinaggio artistico europei 2026 in diretta grassl rizzo e memola a caccia del podio

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl, Rizzo e Memola a caccia del podio

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta in alto, ballottaggio olimpico tra Rizzo e Memola

Leggi anche: Pattinaggio artistico: Daniel Grassl a caccia dell’oro agli Europei. Sfida “duplice” per Memola e Rizzo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sbagliano, podio lontanissimo dopo lo short; Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 15 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; Europei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara.

live pattinaggio artistico europeiLIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sbagliano, podio lontanissimo dopo lo short - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18. oasport.it

live pattinaggio artistico europeiLIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta in alto, ballottaggio olimpico tra Rizzo e Memola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20. oasport.it

live pattinaggio artistico europeiEuropei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv - La rassegna continentale, in Gran Bretagna, precede le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. today.it

Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

Video Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.