Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Stella Rossa, terminata con il risultato di 96-104 a favore della squadra serba. Nonostante i 22 punti di Shields, i meneghini non sono riusciti a conquistare la vittoria. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi e i dettagli sulla competizione in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui. 96-104 per la Stella Rossa di Belgrado. Non bastano i 22 punti di Shields. 96-104 Segna ancora la Stella Rossa e poi il fischio finale. 22’ alla fine. Brooks non trova la palla. 96-102 Freddissimo Moneke. Time out per Poeta. Fermato con il fallo da Bolmaro Moneke. In lunetta la Stella Rossa. 96-100 Fuori il primo, a segno il secondo. Fallo gratuito in attacco dei serbi che lancia ai liberi Ellis. Bolmaro vola sopra il canestro ma non trova la doppia. 54” al termine. 95-100 Tap-in di Moneke a segno! 95-98 Tripla di Guduric a Milano vola a -2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 91-94, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini sotto di 3 punti a 1? dalla fine!

