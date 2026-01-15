Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Stella Rossa, con il punteggio di 25-27 al termine del primo quarto. Restate aggiornati per le ultime notizie e gli sviluppi della gara, cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il primo quarto! 25-27 12 Per il nativo di Houston. Possesso difficile dei padroni che poi trovano un bel rimbalzo in attacco e un fallo. In lunetta Nebo. 24-27 Entrato bene Ojeley si fa trovare al posto giusto al momento giusto. 24-25 22 per Guduric. Milano a -1. Bella difesa di Milano che riprende palla con Guduric e fa spendere il fallo a Butler. Lunetta per l’Olimpia. 22-25 Con pazienza Bolmaro trova il modo di andare fin sotto canestro. 20-25 Izundu fa il +5 per i serbi. Confusione in attacco per Milano, riprende palla la Stella Rossa e guadagna un passaggio in lunetta con un fallo in difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 25-27, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 2 punti di scarto al termine del primo quarto!

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 20-22, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio a metà primo quarto!

Leggi anche: LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 25-27, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: termina il primo quarto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arrivano le partite decisive; Olimpia Milano-Efes di Eurolega: dove vederla in tv e streaming; Olimpia Milano-Stella Rossa | La diretta testuale; Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming.

Olimpia Milano vs Stella Rossa: dove in TV, preview, la diretta (ore 20.30) Le scelte di Poeta - Questi i 12 scelti da coach Poeta, dentro Flaccadori fuori Mannion e Totè, Olimpia Milano con: Brown, Ellis, Booker, Bolmaro, Brooks, LeDay, Ricci, Flaccadori, Guduric, Shields, ... pianetabasket.com