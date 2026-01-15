LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 91-94 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ultimo quarto al via!

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Olimpia Milano e Stella Rossa, valida per l’Eurolega 2026. Aggiorna la diretta per conoscere il punteggio e gli ultimi sviluppi dell’ultimo quarto. Bolmaro si distingue in questa fase, tentando una giocata decisiva e guadagnando i tiri liberi. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti sul match.

In anticipo Bolmaro su una palla vagante. Incassa il fallo e vola in lunetta. 91-96 22 scappa a +5 la squadra di Belgrado. Time out in campo. Alla ripresa ci saranno i liberi per Moneke. Fallo fischiato ad Armoni Brooks su Moneke. CHE STOPPATA SONTUOSA DI KALINIC DOPO LA GALOPPATA DI BOLMARO!! +3 Stella Rossa a 3 minuti dalla fine. 91-94 Storto e lungo il tiro di Milano, Leday commette fallo su Mcintyre che va in lunetta. Solo 12 per lui ai liberi. 91-93 22 per Kalinic. Fallo di Shields che manda in lunetta Kalinic. 91-91 4 minuti al termine. Altro pareggio della Stella Rossa con un possesso molto lungo.

Olimpia Milano vs Stella Rossa: diretta 4Q 96-102 22'' timeout - 4Q: iniza con due liberi a segno per la Stella Rossa l'ultimo e decisivo quarto 82- pianetabasket.com

Olimpia Milano vs Stella Rossa: dove in TV, preview, la diretta (ore 20.30) Le scelte di Poeta - Questi i 12 scelti da coach Poeta, dentro Flaccadori fuori Mannion e Totè, Olimpia Milano con: Brown, Ellis, Booker, Bolmaro, Brooks, LeDay, Ricci, Flaccadori, Guduric, Shields, ... pianetabasket.com

IN CAMPO L'OLIMPIA A Milano c'è la Stella Rossa Live: https://www.pianetabasket.com/euroleague/olimpia-milano-vs-stella-rossa-dove-in-tv-preview-la-diretta-ore-20-30-le-scelte-di-poeta-351932 - facebook.com facebook

End of third Olimpia 82 Red Star 70 #insieme #Olimpia x.com

