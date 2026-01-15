Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Romania, valida per gli Europei di pallanuoto 2026. Seguiremo l'incontro per aggiornamenti costanti sull'andamento della partita, con l'obiettivo di offrire un resoconto chiaro e preciso. Restate con noi per tutte le novità sul risultato e le principali azioni di questa sfida importante per il girone del Settebello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026, il Settebello cerca la vittoria del girone. Alla “Belgrade Arena” torna a giocare il Settebello dopo aver battuto la Slovacchia con difficoltà nel 17-12 nel secondo turno della fase preliminare e oggi alle 15:15 affronta la Romania di Bogdan Rath in quella che sarà la sfida che determinerà il successo del girone D. Dopo la gara di debutto con la Turchia (19-8) si è alzata un po’ l’asticella con la Slovacchia che nella sfida precedente con la Romania (persa 16-8) non aveva così tanto demeritato, come il risultato potrebbe far pensare. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello si gioca il primo posto

