LIVE Italia-Turchia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | inizia il cammino del rinnovato Settebello

Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Turchia, partita valida per gli Europei di pallanuoto 2026. In questa occasione, il nuovo Settebello guidato da Campagna esordisce nel torneo, segnando l'inizio di un percorso importante per la nazionale italiana. Seguite con noi gli sviluppi della partita per rimanere aggiornati sulle azioni e sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026, debutta il Settebello di Campagna. Dopo 10 anni l’Italia torna a competere negli Europei a Belgrado. E stessa lunghezza temporale per ritrovare contro la Turchia. L’Europeo 2026 del Settebello inizia oggi alla “Belgrade Arena” contro la Turchia, che conta 7 ingressi agli europei (miglior posizione il decimo posto nel 2010), 2 ai Giochi del Mediterraneo e 3 alle qualificazioni di World League. Nell’anno 2016, con Alessandro Campagna in panchina, Stefano Tempesti portierone tra i pali e Marco Del Lungo suo vice, si era piazzata sesta. 🔗 Leggi su Oasport.it

