LIVE Italia-Romania 2-0 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | gran gol di Dolce!
Segui con noi la diretta della partita Italia-Romania agli Europei di pallanuoto 2026. Aggiornamenti in tempo reale sui principali eventi, tra cui il primo gol di Antonucci e le parate di Tic. Restate sintonizzati per tutte le variazioni del punteggio e le azioni salienti dell'incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.05 Miracolo di Tic su Alesiani. 6.26 Gooooooooooooooool, Antonucci primo gol all’Europeo, Italia-Romania 2-0. 7.09 Goooooooooooooool, Dolce in superiorità numerica, Italia-Romania 1-0. 7.35 Prima deviazione di Tic su un tiro di Antonucci. 7.55 Inizia il match palla all’Italia. 15.14 Tutto pronto per l’inizio del match. 15.10 Inni nazionali in corso. 15.04 La rosa dell’Italia: 1 M. DEL LUNGO 2 F. CASSIA 3 J. ALESIANI 4 M. DEL BASSO 5 F. FERRERO 6 E. DI SOMMA 7 V. DOLCE 8 T. GIANAZZA 9 M. IOCCHI GRATTA 10 L. BRUNI 11 F. CONDEMI 13 F. DE MICHELIS 14 A. BALZARINI 15 M. 🔗 Leggi su Oasport.it
