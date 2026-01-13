LIVE Italia-Slovacchia 4-1 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | gran gol di Condemi!

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Slovacchia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Aggiornamenti sulla partita, reti e momenti salienti in diretta, tra cui il gol di Condemi. Clicca per ricevere gli ultimi aggiornamenti e vivere l'evento con precisione e chiarezza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.18 Rete di Bielik che sorprende il Settebello, Italia-Slovacchia 4-1. 3.46 Gooooooooooooool, doppietta per Condemi, Italia-Slovacchia 4-0. 4.29 Gooooooooooooooool, Di Somma approfitta dello spazio, Italia-Slovacchia 3-0. 5.13 Di Somma trova la traversa. 6.04 Goooooooooooool, Condemi non sbaglia davanti al portiere, Italia-Slovacchia 2-0. 6.53 Gooooooooooooool, Ferrero su assist di Antonucci, Italia-Slovacchia 1-0. 7.35 Palo dell’Italia. 7.55? Inizia il primo quarto, palla all’Italia. 17.58 Tutto pronto per questa seconda sfida. 17.54 Inni nazionali in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 4-1, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: gran gol di Condemi! Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 0-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: altra avversaria che non può impensierire Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Europei di Belgrado. Turchia-Italia 8-19. Martedì c'è la Slovacchia; LIVE Italia-Slovacchia 4-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: gran gol di Condemi!; Europei di Belgrado: Croazia e Grecia sul velluto, la Romania sorride; Pallanuoto maschile, Europei 2026: il calendario delle partite del Settebello, gli orari e dove vederle in diretta tv. LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: secondo match di rodaggio per il Settebello - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it

Dove vedere Italia-Slovacchia agli Europei di pallanuoto in tv e streaming - 8), gli azzurri affrontano la Slovacchia nella seconda gara del girone D ... msn.com

Torino ospita la 12° edizione dell'International Para Ice Hockey Tournament con Italia, Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia - facebook.com facebook

"Cordiale e proficuo incontro con il Ministro dell’Interno della Repubblica di Slovacchia, Matúš Šutaj Eštok, a conferma della solidità delle relazioni tra Italia e Slovacchia e della comune volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori #sicurezza x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.