LIVE Italia-Romania 0-0 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!

Segui in tempo reale la partita tra Italia e Romania, valida per gli Europei di pallanuoto 2026. Aggiorna la diretta per conoscere il risultato e le fasi del match, che sta per iniziare. In questa fase, sono in corso gli inni nazionali, mentre si prepara l’inizio ufficiale dell’incontro. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti live e le informazioni più recenti sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Tutto pronto per l’inizio del match. 15.10 Inni nazionali in corso. 15.04 La rosa dell’Italia: 1 M. DEL LUNGO 2 F. CASSIA 3 J. ALESIANI 4 M. DEL BASSO 5 F. FERRERO 6 E. DI SOMMA 7 V. DOLCE 8 T. GIANAZZA 9 M. IOCCHI GRATTA 10 L. BRUNI 11 F. CONDEMI 13 F. DE MICHELIS 14 A. BALZARINI 15 M. ANTONUCCI 15.00 L’Italia ritrova Iocchi Gratta dopo le due giornate di squalifica precedenti. 14.55 Ecco la rosa della Romania: 1 M. TIC 2 F. IUDEAN 3 M. LUTESCU 4 T. FULEA 5 A. NEAMTU 6 A. PRIOTEASA 7 A. TEPELUS 8 N. OANTA 9 A. GHEORGHE 10 V. GEORGESCU 11 D. BELENYESI 12 L. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 0-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 1-1, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 0-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Europei di Belgrado. Slovacchia-Italia 12-17. Giovedì c'è la Romania; Dove vedere Italia-Romania agli Europei di pallanuoto di Belgrado; Dove vedere in tv Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming; Europei di Belgrado: Croazia e Grecia sul velluto, la Romania sorride. LIVE Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14. oasport.it

