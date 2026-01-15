LIVE Dubai-Virtus Bologna 53-60 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V nere sul +7 rimane l’ultimo quarto
Segui la diretta della partita tra Dubai e Virtus Bologna, valida per l'Eurolega 2026. Le V nere sono avanti di sette punti nel quarto finale, con un punteggio di 53-60. Resta da scoprire come si svilupperà l'ultimo quarto di gioco. Aggiorna la partita cliccando sul link per non perdere gli ultimi momenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-60 Da due Avramovic, 7 di fila per il serbo. 58-60 Ancora Avramovic da tre, impressionanti gli ultimi due quarti del numero 4 di Dubai. 55-60 22 per Avramovic. 53-60 Fallo di Hackett su Avramovic, quest’ultimo ha a disposizione due liberi. 53-60 INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 18.32 Terzo quarto in cui la Virtus aveva allungato fino a +11, Dubai ha, poi, recuperato portandosi a +7. Protagonista Hackett, che negli ultimi minuti ha siglato 5 punti per Bologna. TERMINA IL TERZO QUARTO! 16-19 lo score di questa frazione. 53-60 Diouf da due. 53-58 Uno-due con Bertans e Abramovic trova la tripla. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Dubai-Virtus Bologna 37-41, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il terzo quarto, V nere sul +4 dopo il primo tempo
Leggi anche: LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 86-70, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Jessup e Obst dominano l’ultimo quarto, V nere sconfitte
Virtus e Olimpia affrontano Dubai e Stella Rossa: dove vedere le partite in tv e streaming; Dubai Basketball-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Dubai-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una prova di sostanza; quote Dubai Basketball Virtus Bologna: il pronostico sulla partita.
Dubai vs Virtus Bologna: diretta (65-71 con 4:00 da giocare, 4Q) - Ultimo parziale de giocare alla Coca Cola Arena. pianetabasket.com
Dubai vs Virtus Bologna: diretta (23-23 dopo 1Q) - Bacon apre con cinque punti di fila, Edwards risponde da tre, 5- pianetabasket.com
LIVE Dubai-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una prova di sostanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Virtus Bologna e BC Dubai, valida ... oasport.it
Ètv. . Dubai-Virtus, pre partita - facebook.com facebook
Virtus in campo così alle 17.00 contro Dubai x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.