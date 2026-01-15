Segui la diretta della partita di Eurolega tra Dubai e Virtus Bologna. Al termine del secondo quarto, la Virtus conduce con un punteggio di 37-41. Inizia il terzo quarto con le V nere che cercano di consolidare il vantaggio. Aggiorna questa pagina per aggiornamenti in tempo reale sui punteggi, le azioni e le novità della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-46 Edwards supera Kabengele e trova i due punti. Time out per Golemac. 39-44 Pajola da tre, su assist di Edwards. 39-41 Arresto e tiro di Wright. 37-41 INIZIA IL SECONDO TEMPO! 18.09 Rientrano in campo le squadre, a breve l’inizio del secondo tempo. 18.06 Dopo un primo quarto equilibrato la Virtus è salita in cattedra con Niang e Edwards (24 punti insieme) riuscendo a schiodare dal pareggio una partita molto equilibrata. Dall’altra parte pericolosi Bacon e Kabengele senza, però, troppa continuità. 18.02 La precisione ai liberi premia la Virtus, 75% contro i 71. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Dubai-Virtus Bologna 37-41, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia il terzo quarto, V nere sul +4 dopo il primo tempo

Leggi anche: LIVE Dubai-Virtus Bologna 37-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: squadra italiana avanti dopo il primo tempo

Leggi anche: LIVE Barcellona-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V-nere sotto di uno dopo il primo quarto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Virtus e Olimpia affrontano Dubai e Stella Rossa: dove vedere le partite in tv e streaming; Dubai Basketball-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Dubai-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una prova di sostanza; quote Dubai Basketball Virtus Bologna: il pronostico sulla partita.

Dubai vs Virtus Bologna: diretta (39-50 con 3:50, 3Q) - Si riparte a Dubai, errore di Pajola mentre Wright realizza dall'area. pianetabasket.com