LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 86-70 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Jessup e Obst dominano l’ultimo quarto V nere sconfitte

Termina dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – BAYERN: Obst 21; VIRTUS: Edwards 16 Finisce qui: 86-70 per il Bayern Monaco, seconda trasferta consecutiva ad ampio divario, sebbene con tinte molto diverse, per la Virtus Bologna. Benzina fondamentalmente finita nel terzo quarto, al di là della combinazione Jessup-Obst. 86-70 Virata e canestro dalla media di Mike. 84-70 Schiacciata di Diarra. 84-68 Tripla di Taylor. 84-65 Ancora tripla di Obst, 49 da tre per lui e 21 punti. Il tocco del ferro non è stato neppure preso in considerazione, semplicemente data palla contesa e conseguente palla a due con 1'54" da giocare.

