LIVE Conegliano-Dresda 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere vincono 25-19 il primo set contro delle buone tedesche

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Conegliano e Dresda, con aggiornamenti costanti sul risultato. Le Pantere si sono aggiudicate il primo set 25-19, mentre il punteggio attuale è 2-2. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa sfida del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Attacco vincente di Haak! 1-2 Errore al servizio di Dresda. 0-2 Invasione di Sillah a rete. 0-1 Attacco da posto di Levinska, che piazza la diagonale. 25-19 PRIMO SET A CONEGLIANO! Il pallonetto di Daalderop confonde la difesa tedesca, finisce il parziale d'apertura del match. 24-19 Munarini cerca la fast ma non trova il campo, restano cinque set point a Conegliano. 24-18 Sbaglia la giapponese dai nove metri. 23-18 Bellissima diagonale di Akimoto che piazza la palla sui tre metri. 23-17 Diagonale corta e precisa sui quattro metri di Haak. 22-17 Errore dai nove metri per Sillah.

Champions League volley femminile oggi in tv: Conegliano-Dresda alle 20:30, dove vederla • Punti decisivi per le Pantere che cercano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: punti decisivi quelli in palio contro le tedesche del Dresdner SC. x.com

#Coppeeuropee Conegliano sfida Dresda per assicurarsi il passaggio del turno in Champions Giovedì alle 20.30 in diretta Sky Sport, NOW e Dazn le pantere ospitano le tedesche al Palaverde Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://ww - facebook.com facebook

