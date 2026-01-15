LIVE Conegliano-Dresda 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete rischiano ma vincono 25-23 il secondo set Sillah trascina l’Imoco!

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Conegliano e Dresda, valida per la stagione 2026. Le venete, dopo un primo set combattuto, si aggiudicano il secondo con il punteggio di 25-23, grazie a una prova di carattere e alla brillantezza di Sillah e Adigwe. Rimani aggiornato sugli sviluppi di questa sfida attraverso la nostra diretta, con commenti e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 SECONDO SET A CONEGLIANO! Soffrendo e lottando, le venete vincono anche il secondo parziale grazie al pallonetto vincente della neo entrata Adigwe! Il miglioramento delle giovani avversarie rispetto all'andata però è lampante! 24-23 Scappa via la difesa di Daalderop dopo l'attacco di Levinska. 24-22 Pallonetto vincente di Sillah, che dopo gli errori, sta trascinando Conegliano nel finale del secondo set. 23-22 MURO DI SILLAH! Conegliano torna avanti! 22-22 Altro attacco vincente di Sillah, ma l'ingresso di Wolosz ha cambiato la situazione. 21-22 Questa volta non sbaglia la slovena! Diagonale piazzato nei tre metri.

Champions League volley femminile oggi in tv: Conegliano-Dresda alle 20:30, dove vederla • Punti decisivi per le Pantere che cercano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: punti decisivi quelli in palio contro le tedesche del Dresdner SC. x.com

#Coppeeuropee Conegliano sfida Dresda per assicurarsi il passaggio del turno in Champions Giovedì alle 20.30 in diretta Sky Sport, NOW e Dazn le pantere ospitano le tedesche al Palaverde Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://ww - facebook.com facebook

