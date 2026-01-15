Segui la diretta della partita Conegliano-Dresda, Champions League femminile 2026, aggiornamenti in tempo reale. Nel terzo set, equilibrio sul punteggio di 9-9, con le squadre che si affrontano con attenzione e tatticismo. Restate con noi per gli sviluppi e i momenti salienti di questa sfida, mentre le due contendenti cercano di imporsi nel match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo time-out per il Dresda nel terzo set. 9-9 Ricezione lunga delle tedesche, ci pensa Fahr a chiudere l’azione con la schiacciata vincente. 8-9 Muro di Fahr su Levinska! 7-9 Primo tempo di Sinska. 7-8 Munarini è attenta nell’uno contro uno e trova il muro! 6-8 Fuori l’attacco in pipe di Haak! Quarto errore in attacco per lei. 6-7 Primo tempo che passa e che si insacca sul muro da parte di Pfeffer. 6-6 Che diagonale che ha trovato Sillah! 5-6 Daalderop piazza la diagonale verso posto sei, non sbaglia due volte di fila l’olandese. 4-6 Pfeffer piazza il muro nel campo di Conegliano sull’attacco di Daalderop. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Dresda 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio equilibrato nel terzo parziale, 9-9

