CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 Buonasera amici di OA Sport, sta per iniziare il match tra Conegliano e Dresda. Mancano circa venti minuti con l’inizio che è previsto per le 19.00! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Dresda SC e l’ Imoco Volley Conegliano, valido per la seconda giornata della CEV Champions League, massima competizione europea della pallavolo. La squadra di Daniele Santarelli cerca la seconda vittoria nella competizione su altrettante partite prima di volare verso San Paolo, in Brasile, per affrontare il Campionato mondiale per Club insieme alla Savino del Bene Scandicci, seconda rappresentanza italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Dresda-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match!