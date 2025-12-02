LIVE Dresda-Conegliano 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | che inizio delle campionesse in carica! 5-12
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Secondo e ultimo time-out del set per le tedesche. 5-12 Altro errore in attacco di Levinska che continua a forzare. 5-11 Fallo di invasione del muro tedesco, ma Gabi aveva comunque chiuso la diagonale. 5-10 A filo rete la ricezione di Zhu, Wolosz non riesce ad aggiustare l’alzata per Lubian. 4-10 Primo tempo efficiente di Pfeffer. 3-10 Cade a terra il pallonetto preciso di Haak! Primo time out del match chiamato dal Dresda. 3-9 Esce il pallonetto di Kuipers. 3-8 La deviazione del muro tedesco rende indifendibile il colpo di Gabi. 3-7 In rete il servizio di Akimoto. 🔗 Leggi su Oasport.it
