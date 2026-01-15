LIVE Conegliano-Dresda 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere gestiscono il vantaggio nel primo set 17-14

Da oasport.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la sfida tra Conegliano e Dresda nella Champions League femminile 2026. Le Pantere conducono il primo set con un punteggio di 17-14, mantenendo il vantaggio nel corso della partita. Per aggiornamenti costanti e dettagli sul match, clicca sul link e resta informato su ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-18 Bellissima diagonale di Akimoto che piazza la palla sui tre metri. 23-17 Diagonale corta e precisa sui quattro metri di Haak. 22-17 Errore dai nove metri per Sillah. 22-16 Si ferma in rete l’attacco di Akimoto. 21-16 C’è il tocco del muro! Il punto è delle venete. Conegliano vuole vederci meglio, e chiama challenge sul tocco del muro eventuale. 20-17 Sillah cerca le mani del muro ma non le trova, e la palla esce. 20-16 Mani fuori cercato e trovato da Levinska. 20-15 Esce l’attacco di Lorber. 19-15 Immurabile l’attacco in parallela di Haak, ancora vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano dresda 0 0 champions league volley femminile 2026 in diretta le pantere gestiscono il vantaggio nel primo set 17 14

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Dresda 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere gestiscono il vantaggio nel primo set, 17-14

Leggi anche: LIVE Dresda-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere dominano 12-25 il primo set, ottimo match di Zhu!

Leggi anche: LIVE Dresda-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere di Santarelli si aggiudicano il primo posto nel Girone D!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LIVE Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida da non sottovalutare; Conegliano-Dresda stasera, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere in tv Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Conegliano si scatena a Lodz e firma il tris in Champions League, Haak e Zhu Ting risolutrici.

LIVE Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida da non sottovalutare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it

Novara vs VakifBank | Full Match | CEV Champions League Volley 2023

Video Novara vs VakifBank | Full Match | CEV Champions League Volley 2023

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.