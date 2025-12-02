LIVE Dresda-Conegliano 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere di Santarelli si aggiudicano il primo posto nel Girone D!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live punto per punto. Vi ringraziamo per averci seguito e per averci fatto compagnia nella seconda uscita europea di Conegliano in stagione! Grazie mille e buon proseguimento di serata! 20.12 Zhu è stata eletta come migliore in campo, con Gabi che merita una menzione d’onore per la partita che ha fatto: nonostante ciò, il premio merita di andare alla cinese. Conegliano tornerà in campo per disputare il Mondiale per Club in Brasile, con Sao Paulo che ospiterà l’intera competizione che, oltre la presenza della squadra veneta, come rappresentanza italiana avrà anche la Savino del Bene Scandicci: il team di Santarelli esordirà il 9 dicembre alle 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
